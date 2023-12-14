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Başkan Erdoğan 3 isim önerisi istedi! Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir için temayül yoklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 13:44
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı. Son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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