CHP'nin adayları netleşiyor! Tanju Özcan "Erdoğan seçilirse aday olmam" dedi! Verdiği sözü çiğnedi...

Son dakika haberleri... CHP Parti Meclisi bugün 'yerel seçim' gündemi ile toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları belli oldu.

CHP 5 İLDE ADAYINI AÇIKLADI

İYİ Parti kapıları kapatırken HDP/DEM kapısında pazarlık peşinde koşan CHP 5 il için adayını açıkladı.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Bolu adayı ise Tanju Özcan oldu.

TANJU ÖZCAN KIVIRDI

Tanju Özcan sosyal medyadan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Tşk ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadeleriyle adaylığını duyurdu.

"KIVIRMAM ERDOĞAN KAZANIRSA ADAY OLMAM" DEMİŞTİ

Tanju Özcan'ın "Erdoğan 2023'te seçilirse ben seçilme şasım yüzde 100 bile olsa aday olmayacağım" sözleri akıllara geldi.

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde katıldığı bir yayında "Hayatımda hiç kıvırmadım." iddiasında bulunan Tanju Özcan, "2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığına aday olmayacağım." demişti.