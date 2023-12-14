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CHP'nin adayları netleşmeye başladı! İşte İstanbul ve Ankara adayları...

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Giriş: 14.12.2023 21:03
Son dakika haberleri... CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları belli oldu.
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