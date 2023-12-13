Bir gizli protokol daha patladı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun Temel Karamollaoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı: Eğitim seminerlerinde bile kullandık

SAADET'TEN YENİ İTİRAF: 20 VEKİL 1 YARDIMCILIK 3 BAKANLIK

Tüm bu eleştirilerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokol de gündem olurken Saadet Partisi'nden de yeni bir itiraf geldi.

Saadet Partili Ali Aktaş 6'lı masa pazarlıklarını deşifre ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesi kendileri yaptığı teklifi açıkladı.

"CHP bize 20 milletvekili, 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı, 3 bakanlık sözü verdi." diyen Aktaş "Bu sözü bizim arkadaşlarımız eğitim seminerlerinde kullandılar. Bizim insanımız bu vaatlere tamah etti." ifadelerini kullandı.