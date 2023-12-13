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Bir gizli protokol daha patladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Temel Karamollaoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı: Eğitim seminerlerinde bile kullandık

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Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Bir gizli protokol daha patladı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun Temel Karamollaoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı: Eğitim seminerlerinde bile kullandık

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 39 vekil kapan küçük ortaklar seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Ümit Özdağ ile yapılan protokolden rahatsız olan partilerden yeni itiraflar gelirken Saadet Partili Ali Aktaş bombayı patlattı. Aktaş seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Temel Karamollaoğlu'na yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 39 milletvekili kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşüne imza atan küçük ortaklar şimdilerde sessizliğe büründü.

OLAY DOLANDIRICILIĞA KADAR GİTTİ

Vekillerin kaptırılmasından rahatsız olan CHP'liler bu durumdan o kadar rahatsız oldu ki CHP üyesi Cüneyt Kaya, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'ne siyasi çıkar amacıyla nitelikli dolandırıcılık davası açtı.

"VATANDAŞA GÜVEN VEREMEDİK"

Seçimlerden hemen sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutan küçük ortaklardan Ali Babacan "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." dedi.

ÖZDAĞ İLE GİZLİ PROTOKOL

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turunda koalisyondan habersiz olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı mutabakatın kendilerini üzdüğünü ve ortaklık akdine ters bir tutum olduğunu vurguladı.

EN AZ YÜZDE 7-8 OY BİZDEN

Diğer yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur. Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" ifadelerini kullanmıştı.

SAADET'TEN YENİ İTİRAF: 20 VEKİL 1 YARDIMCILIK 3 BAKANLIK

Tüm bu eleştirilerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokol de gündem olurken Saadet Partisi'nden de yeni bir itiraf geldi.

Saadet Partili Ali Aktaş 6'lı masa pazarlıklarını deşifre ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesi kendileri yaptığı teklifi açıkladı.

"CHP bize 20 milletvekili, 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı, 3 bakanlık sözü verdi." diyen Aktaş "Bu sözü bizim arkadaşlarımız eğitim seminerlerinde kullandılar. Bizim insanımız bu vaatlere tamah etti." ifadelerini kullandı.

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