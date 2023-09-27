Küçük ortaklardan söğüş sonrası ittifak! Saadet ve Gelecek iş birliğine gidiyor...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşüne imza atarken 8'li koalisyonun küçük ortakları neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den 39 milletvekili kopardı. Bu gelişmeler sonrası yerel seçimlere ilişkin çalışmalar başlarken, Saadet Partisi tarafından yapılan açıklama Gelecek Partisi ile iş birliği yapılabileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na neredeyse sıfır oy katkısı vermelerine rağmen Bay Kemal'den tam 39 milletvekili koparak küçük ortaklardan yeni bir hamle geldi.
KÜÇÜK ORTAKLAR İTTİFAK KURUYOR
Seçimler sonrası aldıkları vekillere rağmen Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek geri durmayan küçük ortaklar, yerel seçimlerde iş birliğine gidecek.
SAADET PARTİSİ: GELECEK PARTİSİ İLE BİRLİKTE GİREBİLİRİZ
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, yerel seçimlere çeşitli yerlerde Gelecek Partisi ile birlikte girebileceklerini söyledi.
Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen "Millet-Vekili Buluşmaları" programında, TBMM tatile girmeden önce Meclis'te Gelecek Partisi ile grup kurduklarını anımsattı.
Kaya, Saadet Partisinin yerel seçimlere iyi şekilde hazırlandığını belirtti.
Yerel seçim çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kaya, "Gelecek Partisi ile bir grubumuz var. Yerel seçimlere çeşitli yerlerde Gelecek Partisi ile birlikte girebiliriz. Kendi aramızda yapacağımız istişareler neticesinde 'şurada sizin adayınızı destekleyelim, burada bizim adayımızı destekleyin' şeklinde böyle bir birliktelik Gelecek Partisi ile olabilir. Diğer siyasi partilerle de dirsek temasımız devam edebilir." diye konuştu.
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de partisinin milletvekillerinin program kapsamında tüm Türkiye'de ziyaretlerde bulunduğunu ve sorunları tespit ettiğini söyledi.
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