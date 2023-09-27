Küçük ortaklardan söğüş sonrası ittifak! Saadet ve Gelecek iş birliğine gidiyor...

Kaya, Saadet Partisinin yerel seçimlere iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Yerel seçim çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kaya, "Gelecek Partisi ile bir grubumuz var. Yerel seçimlere çeşitli yerlerde Gelecek Partisi ile birlikte girebiliriz. Kendi aramızda yapacağımız istişareler neticesinde 'şurada sizin adayınızı destekleyelim, burada bizim adayımızı destekleyin' şeklinde böyle bir birliktelik Gelecek Partisi ile olabilir. Diğer siyasi partilerle de dirsek temasımız devam edebilir." diye konuştu.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de partisinin milletvekillerinin program kapsamında tüm Türkiye'de ziyaretlerde bulunduğunu ve sorunları tespit ettiğini söyledi.