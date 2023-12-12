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Son dakika | Çetelere nefes aldırılmıyor! Bakan Yerlikaya'dan Kafes-18 Operasyonu açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Son dakika | Çetelere nefes aldırılmıyor! Bakan Yerlikaya’dan Kafes-18 Operasyonu açıklaması

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-18 OPERASYONU” kapsamında 39 organize suç yapısı çökertildi.

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