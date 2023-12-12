CHP'li Talih Özcan'dan Yığılcalılara skandal sözler! Oyunu istedikleri seçmeni aşağıladı
CHP'nin Yığılca adayını tanıtan Düzce Milletvekili Talih Özcan, oyunu istedikleri vatandaşlara hakaret etti. CHP'li Özcan, Yığılca'yı, "Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği, göç veren bir yer" olarak tanımladı. Özcan'ın bu skandal sözleri sonrası tepkiler gecikmedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların sonu gelmedi. Son olayın adresi ise Düzce'ydi. CHP'nin Düzce Milletvekili Talih Özcan, partisinin Yığılca Belediye Başkanı aday adayı Önder Aksoy'u tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada vatandaşlara göz göre göre hakaret etti.
Talih Özcan yaptığı konuşmada, "Gericiliğin, yolsuzluğun, yobazlığın kol gezdiği ve göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması anlamlıdır" dedi.
AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ GECİKMEDİ
Talih Özcan'ın açıklamalarından sonra, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise Talih Özcan'ı esefle kınadığını belirtti. Öztürk, "Şehrimizin CHP milletvekili Talih Özcan'ın Yığılca'daki vatandaşlarımız için söylemiş olduğu sözleri esefle kınıyorum. Biz bu zihniyeti tanıyoruz, Bir kerede şaşırtın. İşte tipik CHP zihniyeti CHP ve seçimde iş birliği yaptığı avenelerinin yüce halkımıza bakış açısı budur. Bu zihniyete ve anlayışa Düzceli ve Yığılcalı saygıdeğer hemşerilerimizin 22yıldır prim vermediği gibi bundan sonra vermeyecektir" dedi.
TEPKİLER SONRASI ÖZÜR GELDİ!
Yaptığı talihsiz açıklamaların ardından yoğun tepki alan CHP Düzce milletvekili Talih Özcan özür mesajı yayınladı, Özcan, "Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, "gericilik ve yobazlık" ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır.
Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşerilerime karşı bir eleştiri Asla olamaz. Çünkü onlar da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
Sözlerimde vurgulamak istediğim asıl şey;
Ulusal anlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin kurucu ve kurtarıcılarına karşı gerçekleştirilen eylemler ve söylemlerin artması, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizin her zaman süreceğidir. Bu anlamda, Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşerilerimden özür diliyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.
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