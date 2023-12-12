CHP’li Talih Özcan’dan Yığılcalılara skandal sözler! Oyunu istedikleri seçmeni aşağıladı

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Talih Özcan'ın açıklamalarından sonra, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise Talih Özcan'ı esefle kınadığını belirtti. Öztürk, "Şehrimizin CHP milletvekili Talih Özcan'ın Yığılca'daki vatandaşlarımız için söylemiş olduğu sözleri esefle kınıyorum. Biz bu zihniyeti tanıyoruz, Bir kerede şaşırtın. İşte tipik CHP zihniyeti CHP ve seçimde iş birliği yaptığı avenelerinin yüce halkımıza bakış açısı budur. Bu zihniyete ve anlayışa Düzceli ve Yığılcalı saygıdeğer hemşerilerimizin 22yıldır prim vermediği gibi bundan sonra vermeyecektir" dedi.

TEPKİLER SONRASI ÖZÜR GELDİ!

Yaptığı talihsiz açıklamaların ardından yoğun tepki alan CHP Düzce milletvekili Talih Özcan özür mesajı yayınladı, Özcan, "Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, "gericilik ve yobazlık" ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır.