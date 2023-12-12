Muharrem İnce'nin yerel seçimlerde İmamoğlu'na destek vereceğini açıklamasına Memleket Partililerden tepki: Acıma failine tetiği bir daha çeker
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde FETÖ'nün montajladığı ve CHP'lilerin yaydığı görüntülerle seçim yarışından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce büyük bir U dönüşüne imza attı. Muharrem İnce daha önce "İş yapmıyor mağduriyete yatıyor" dediği Ekrem İmamoğlu'na yerel seçimlerde destek vereceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Memleket Partililer İnce'ye tepki gösterirken parti genel merkezine "Acıma failine tetiği bir daha çeker. Onlar seni sırtından bıçakladı, biz seni savunduk." yazan pankartlar asıldı. İşte detaylar...
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala CHP'liler tarafından linç edilen Muharrem İnce, "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını anımsatan çirkin bir kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.
CHP'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
FETÖ'nün yaptığı CHP'nin yaydığı kumpasın ardından hastanelik olan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırmasının ardından sessizliğini bozdu.
CHP'ye geri döneceği söylentilerini "böyle bir düşüncem yok" diyerek kapatan İnce şimdi ise ilginç bir geri dönüşe atmak üzere...
MUHARREM İNCE EKREM İMAMOĞLU İLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞTÜ
Muharrem İnce daha önce "İş yapmıyor" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1 haftada 2 kez görüştü. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vereceği konuşan Muharrem İnce CHP yandaşı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada "İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.
FORMÜLÜNÜ BULUP DESTEKLEYECEĞİZ
Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Bulacağız formülünü..." dedi. Diğer iller için ise, "Biz İstanbul'u konuştuk. Gerisi Ekrem Beyle konuşmadık. Onu Özgür Beyle konuşacağız." ifadelerini kullandı.
İNCE ELEŞTİRİLERİ ÇABUK UNUTTU
Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başarısız olduğunu biliyor daha önce de bunu, "İş yapmak yerine mağdur rolüne bürünüyor" diyerek dile getirdi.
İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYOR
2022 yılında katıldığı bir YouTube programında konuşan İnce şunları söyledi:
"Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."
HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN
Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:
"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"
ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP yandaşları genel seçim sürecinde Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.
Yaşanan çirkinliler sonrası Muharrem İnce hastanelik oldu. Cumhurbaşkanı adaylığından da çekilen İnce, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.
KARAR TEPKİ ÇEKTİ
İnce'nin kararı sosyal medyada tepki çekti. Her fırsatta "İlkeli siyasetten" dem vuran Muharrem İnce bu kadar olaydan ve sözden sonra yaşananları yutacak mı? yorumları yapıldı. Bir başka merak konusu ise pazarlık meselesi. İnce'ye destek karşılığında ne teklif edildi?
ACIMA FAİLİNE TETİĞİ BİR DAHA ÇEKER
Diğer yandan Memleket Partisi üyeleri İnce'nin İmamoğlu'na destek vermesine tepki olarak Genel Merkezi önüne pankartlar açtı. Pankartlardaki "Acıma failine tetiği bir daha çeker. Onlar seni sırtından bıçakladı, biz seni savunduk." ifadeleri dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı sonuçları ne zaman açıklanır? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
- Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...
- Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
- Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray'a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
- 2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
- TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...
- SGK’lıya emeklilik şartları güncellendi! 3600-5400-7200 prim günü emekliliği tam 12'den vurduracak! 48-49-50-51-52 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye müjdeli haber sabah 07.30'de geldi! Ödeme takvimi netleşti! 7.500 TL üstü 12.350 TL altı maaş alana tahsis numarasına göre....