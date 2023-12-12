Muharrem İnce’nin yerel seçimlerde İmamoğlu’na destek vereceğini açıklamasına Memleket Partililerden tepki: Acıma failine tetiği bir daha çeker

İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYOR

2022 yılında katıldığı bir YouTube programında konuşan İnce şunları söyledi:

"Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."

HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN

Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"