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Muharrem İnce'nin yerel seçimlerde İmamoğlu'na destek vereceğini açıklamasına Memleket Partililerden tepki: Acıma failine tetiği bir daha çeker

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Muharrem İnce’nin yerel seçimlerde İmamoğlu’na destek vereceğini açıklamasına Memleket Partililerden tepki: Acıma failine tetiği bir daha çeker

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde FETÖ'nün montajladığı ve CHP'lilerin yaydığı görüntülerle seçim yarışından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce büyük bir U dönüşüne imza attı. Muharrem İnce daha önce "İş yapmıyor mağduriyete yatıyor" dediği Ekrem İmamoğlu'na yerel seçimlerde destek vereceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Memleket Partililer İnce'ye tepki gösterirken parti genel merkezine "Acıma failine tetiği bir daha çeker. Onlar seni sırtından bıçakladı, biz seni savunduk." yazan pankartlar asıldı. İşte detaylar...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala CHP'liler tarafından linç edilen Muharrem İnce, "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını anımsatan çirkin bir kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

CHP'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

FETÖ'nün yaptığı CHP'nin yaydığı kumpasın ardından hastanelik olan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırmasının ardından sessizliğini bozdu.

CHP'ye geri döneceği söylentilerini "böyle bir düşüncem yok" diyerek kapatan İnce şimdi ise ilginç bir geri dönüşe atmak üzere...

MUHARREM İNCE EKREM İMAMOĞLU İLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞTÜ

Muharrem İnce daha önce "İş yapmıyor" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1 haftada 2 kez görüştü. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vereceği konuşan Muharrem İnce CHP yandaşı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada "İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

FORMÜLÜNÜ BULUP DESTEKLEYECEĞİZ

Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Bulacağız formülünü..." dedi. Diğer iller için ise, "Biz İstanbul'u konuştuk. Gerisi Ekrem Beyle konuşmadık. Onu Özgür Beyle konuşacağız." ifadelerini kullandı.

İNCE ELEŞTİRİLERİ ÇABUK UNUTTU

Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başarısız olduğunu biliyor daha önce de bunu, "İş yapmak yerine mağdur rolüne bürünüyor" diyerek dile getirdi.

İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYOR

2022 yılında katıldığı bir YouTube programında konuşan İnce şunları söyledi:

"Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."

HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN

Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP yandaşları genel seçim sürecinde Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.

Yaşanan çirkinliler sonrası Muharrem İnce hastanelik oldu. Cumhurbaşkanı adaylığından da çekilen İnce, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

İnce'nin kararı sosyal medyada tepki çekti. Her fırsatta "İlkeli siyasetten" dem vuran Muharrem İnce bu kadar olaydan ve sözden sonra yaşananları yutacak mı? yorumları yapıldı. Bir başka merak konusu ise pazarlık meselesi. İnce'ye destek karşılığında ne teklif edildi?

ACIMA FAİLİNE TETİĞİ BİR DAHA ÇEKER

Diğer yandan Memleket Partisi üyeleri İnce'nin İmamoğlu'na destek vermesine tepki olarak Genel Merkezi önüne pankartlar açtı. Pankartlardaki "Acıma failine tetiği bir daha çeker. Onlar seni sırtından bıçakladı, biz seni savunduk." ifadeleri dikkat çekti.

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