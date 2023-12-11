PKK’nın kirli planı ortaya çıktı! Suçu devlete atacaklardı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından terör örgütü PKK'nın finansal yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında detaylı bir rapor hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili soruşturma başlatırken, PKK'lı teröristlerin hain planları ve örgüt içi para trafiği deşifre edildi. Soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
MASAK'ın terör örgütü PKK ile ilgili hazırladığı son rapora ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Terör örgütünün kirli ağları ve alçak planları deşifre edildi.
MASAK RAPORU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ŞEYTANİ PLANI BOZDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) terör örgütü PKK'nın finansal yapılanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. 1 yıldır yapılan takip ve incelemede para transferi yapan şüpheliler belirlendi. Bazı zanlılara aynı hesaplardan peyderpey ödeme yapıldığı görüldü.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili soruşturma başlattı. Terör örgütünün iletişim kanalları ortaya çıkarıldı, teknik takipleri sağlandı.
Örgütün sabotaj timi tarafından eylem yapmasını istedikleri şüphelilerin hesaplarına paralar aktarıldı. Talimatı alan örgüt üyeleri istenilen noktalarda keşiflerini gerçekleştirdiler. Ancak eylemlerini yapamadan yakayı ele verdiler.
İstanbul merkezli operasyonlarda 43 şüpheliden 38'i yakalandı.
PKK İTİRAFÇISI AÇIKLADI: HESABIMA 185 BİN LİRA GÖNDERİLDİ
TRT Haber'de yer alan habere göre; Soruşturma dosyasına giren PKK itirafçısı M.U'nun ifadesi, hain planların boyutunu gözler önüne serdi. "Örgüt bana 'Sana güvenebilmemiz için eylem yapmalısın' dedi. Beni 2021 Ocak ayında Tekirdağ'a gönderdiler. Çorlu yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın doğal gaz yakıt tankının keşfini istediler, videolar çektim.
Keşif sırasında hesabıma para yatırıldı. 2022 Ocak ayında da Bodrum'a geçtim, marinaları yakmak için keşif yaptım. Nisan ayında ise Eskişehir'e geçtim. Burada hızlı tren hattına eylem yapılması istendi. Eylemler için hesabıma 185 bin lira gönderildi."
ORMANLARI YAKIP SUÇU DEVLETE ATACAKLARDI
Bir başka itirafçı A.K ise devlet aleyhine propaganda yürütmek için ormanları yakma emri aldıklarını anlattı.
A.K., "Bana İstanbul'dan bidonla sülfürik asit gönderdiler. Çıkaracağım yangın için yapmam gereken karışımı anlattılar. Ben bununla orman yangınları çıkaracaktım. Seraları yakacaktım. Çıkaracağım yangınların suçunu devletin üzerine atacaklarını, 'Devlet rant için ormanları yaktı' propagandası yapacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GOOGLE 2023'te en çok aratılanlar listesi | Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...
- Erken emeklilik için 7 prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...
- KİŞİLİK TESTİ | Bu optik illüzyon nasıl bir zekaya sahip olduğunu söylüyor! Hangi yüz gülüyor?
- ÖZDEBİR YKS ozdebir.org.tr sınav sonuçları 8-11 Aralık | ÖZDEBİR Türkiye Geneli lise 2. deneme sonuçları açıklandı mı?
- Kadınlara 4000 TL devlet desteği e-Devlet başvurusu var mı, ekran açıldı mı? Ev hanımlarına 4.000 TL destek gerçek mi, verilecek mi?
- 8. Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi içerikleri neler? 67 madde listelendi! Genel af, denetimli serbestlik, 70 yaşa koşullu salıverilme, soyadı düzenlemesi...
- ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA Yahudi markası mı, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!
- Asgari Ücret Toplantısı CANLI İZLE AHABER | 11 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2024 yeni ücretler, 2. toplantı tarihi...
- AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları isim listesi 2024 ne zaman belli olacak?
- Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...
- EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...
- İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...