PKK’nın kirli planı ortaya çıktı! Suçu devlete atacaklardı

Keşif sırasında hesabıma para yatırıldı. 2022 Ocak ayında da Bodrum'a geçtim, marinaları yakmak için keşif yaptım. Nisan ayında ise Eskişehir'e geçtim. Burada hızlı tren hattına eylem yapılması istendi. Eylemler için hesabıma 185 bin lira gönderildi."