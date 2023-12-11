İngiltere’nin Başkan Erdoğan rahatsızlığı! İskoçya lideri Hamza Yusuf’a mektup yazarak tehdit ettiler...

TEHDİT ETTİLER

Yusuf ve Erdoğan'ın ateşkes çağrısı yaparken İngiltere hükümetinin buna katılmaması da söz konusu. Bu konuda da Cameron mektubunda, İskoçya ve İngiltere için, "Uluslararası alanda tek ses olma" gerekliliğini dile getirdi.

Cameron, daha fazla ihlal yaşanması halinde İskoç yetkililere sunulan yabancı devlet temsilcileriyle görüşmelerin ayarlanması ve lojistik desteklerin geri çekileceğini de kaydetti.