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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi! | Meclis'te bütçe maratonu

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Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi! | Meclis’te bütçe maratonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü ifade ederken; "2024'ün ilk yarısında enflasyonda düşüş beklentimiz var." dedi.

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