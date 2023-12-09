MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Saffet Sancaklı’nın MHP'den istifası istenmiştir
Son dakika haberi.... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir." ifadelerini kullandı.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." şeklinde açıklama yapmıştı.
"İSTİFASI İSTENMİŞTİR"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisinden istifası istenmiştir." ifadesini kullandı.
BEHÇELİ: TERCİH KENDİSİNİNDİR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçime dönük açıklamalarına ilişkin, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." dedi.
Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.
Sancaklı'nın açıklamaları sorulan Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." yanıtını vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...
- Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor
- Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis son durum | ÇKS emeklisine 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- 7.500 TL ve üstüne %38+%7'lik Refah Payı zammı! SSK, İşçi, Bağ-Kur, Tarım emeklisinin nihai artış formülü! 7550-8200-9400 TL maaşa en az...
- Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!
- Staj ve çıraklık sigortası ile 1 yıl kazanç! 720 günlük primle 54 yaşa emeklilik! SGK girişi 2008, 1996, 1992...
- 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
- Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?
- 1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...
- SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!
- Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
- Yalı Çapkını 49. bölüm özeti! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler oldu?