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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Saffet Sancaklı’nın MHP'den istifası istenmiştir

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Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Saffet Sancaklı’nın MHP’den istifası istenmiştir

Son dakika haberi.... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." şeklinde açıklama yapmıştı.

"İSTİFASI İSTENMİŞTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisinden istifası istenmiştir." ifadesini kullandı.

BEHÇELİ: TERCİH KENDİSİNİNDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçime dönük açıklamalarına ilişkin, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." dedi.

Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Sancaklı'nın açıklamaları sorulan Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." yanıtını vermişti.

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