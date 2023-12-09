MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Saffet Sancaklı’nın MHP’den istifası istenmiştir

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." şeklinde açıklama yapmıştı.