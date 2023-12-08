İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak reddini değerlendirdi: Tek kelime etmedim kimseye baskı yapmadım sadece söz verdim

"GİZLİ OYLAMA YAPTIK"

"Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım yani hangi görüşte olduğumu kesinlikle belli etmediğim, arkadaşlarımızın kendi aralarında aldığı bir karardı. Ben bu kararda 'evet' ya da 'hayır' kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum, hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu bir ilktir yani kırmadan, dökmeden herkes kendi çerçevesinden durumun hangisinin daha doğru olacağını anlattı, gizli oylama yaptık biz ve kimse kimseye baskı yapmadı."