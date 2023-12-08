İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak reddini değerlendirdi: Tek kelime etmedim kimseye baskı yapmadım sadece söz verdim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yerel seçimlerde ittifak yapmadan her ilde kendi adaylarını çıkarmaya yönelik aldığı kararı değerlendirdi. Akşener GİK toplantısında kimsenin kimseye baskı yapmadığını söylerken bütün arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Akşener "Ben bir tek kelime etmedim, sadece söz verdim” dedi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde her ilde aday çıkarma kararı aldıkları GİK toplantısına yönelik açıklamalarda bulundu.
"ÜÇÜNCÜ SEÇENEĞE İHTİYAÇ VARDI"
Üçüncü seçeneğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akşener, "Dolayısıyla biz o nedenle Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerimizin aldığı 14'e 35, bir arkadaşımız katılmadı, Amerika'da sayın Bilge Yılmaz gelemedi, dolayısıyla 35'e 14. 14 evet, 35 hayırla biz yalnız üçüncü bir seçime girmeye ve üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz." dedi.
İşte Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar:
9 SAAT SÜRDÜ
"Şimdi ilginç olan bir şey daha var burada. Eğer biz kendimizi doğru anlatabilirsek, partililerime sesleniyorum, doğru anlatabilirsek, ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. İlk defa bir siyasi partide insanların, o GİK üyelerinin birbirine argümanlarla hitap ettiği, birbirini kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık biz."
"GİZLİ OYLAMA YAPTIK"
"Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım yani hangi görüşte olduğumu kesinlikle belli etmediğim, arkadaşlarımızın kendi aralarında aldığı bir karardı. Ben bu kararda 'evet' ya da 'hayır' kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum, hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu bir ilktir yani kırmadan, dökmeden herkes kendi çerçevesinden durumun hangisinin daha doğru olacağını anlattı, gizli oylama yaptık biz ve kimse kimseye baskı yapmadı."
"SADECE SÖZ VERDİM"
Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve ben bir tek kelime etmedim; Sadece söz verdim.
ÖZEL'DEN AKŞENER'E REST
Seçimlere 'müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'yi 'eski dost' olarak tanımlayan Özgür Özel, "Eski dosttan düşman olmaz! İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti İYİ insanların partisidir, çağdaş insanların partisidir" dedi. Bu sözlerin ardından "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diyerek Akşener'e "ittifak yoksa toplumsal taban var" resti çekti.
"BÜYÜKŞEHİRLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ BAŞARISIZ"
Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkarmak istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cesaretsizlikleri nedeniyle "korkaklar" diyerek suçlamıştı.
Akşener yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil her ilde ayrı aday kararı almalarının ardından bu isimlere de sert sözlerle yüklendi.
Akşener yaptığı açıklamada "Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a göndermede bulunurken "Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." ifadelerini kullandı.
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