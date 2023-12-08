Hizmet fukarası İmamoğlu! Koltuğu kapınca vaatlerini unuttu

SOSYOLOJİK VE DEMOGRAFİK YAPI DİKKATE ALINACAK



Erdoğan, kurmayları ile yaptığı görüşmelerde İstanbul'a ilişkin "Belediye meclisi üyeliklerini ilçenin sosyolojik ve demografik yapısını dikkate alarak belirleyelim.

Oranın nüfus yoğunluğuna göre bir yapı oluşturalım" talimatı verdi. Adaylar belirlenirken de nüfus kriterinin dikkate alınacağı bildirildi.