Hizmet fukarası İmamoğlu! Koltuğu kapınca vaatlerini unuttu
AK Parti, CHP'li belediyelerin defterlerinin açılıp "5 yıl içinde gerçekleşip gerçekleşmeyen vaatlerinin" envanterini çıkaracak. İlk tespitlere göre İstanbul için 280 vaat verildi. Bunlardan sadece 46'sı hayata geçirilebildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin defterlerinin açılıp "5 yıl içinde gerçekleşip gerçekleşmeyen vaatlerinin" envanterinin çıkartılmasını istedi.
Bu çalışma sonrasında CHP'li belediyelerin kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı tüm algılar tek tek çökertilecek, vatandaşa gerçekler anlatılacak.
STRATEJİ BELİRLENDİ
AK Parti, bir taraftan yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına hız verirken, diğer taraftan da kampanya hazırlıklarını sürdürüyor.
AK Parti'nin seçim kampanyasını 14 Mayıs seçimleri ile "Türkiye Yüzyılı" kampanyasını yapan ekip yürütecek. Bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum yapıldı.
AK Parti'nin seçim kampanyasının çatısını "CHP'li belediyelerin seçim meydanlarında vatandaşa verdikleri ancak gerçekleştiremedikleri vaatler" oluşturacak.
Başkan Erdoğan, kurmaylarına "CHP'li belediyelerin söz verip yapamadıkları ile ilgili envanter çıkartın. Yapılamayan tüm vaatleri belirleyin" talimatı verdi.
2019 seçim meydanlarında CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine dönük çalışma yapıldı.
İlk tespitlere göre İstanbul için 280 vaat verildi. Bunlardan sadece 46'sı hayata geçirilebildi. AK Parti, kampanya startı verildiği andan itibaren İstanbullulara bunu anlatacak.
GERÇEK BELEDİYECİLİK
AK Parti, İstanbul kampanyasına özel önem verecek. İstanbul kampanyasının "Algı belediyeciliği değil, gerçek ve hizmet belediyeciliği" üzerine kurulması planlanıyor. Bu, aynı zamanda Türkiye genelinde de kullanılacak.
Kampanyada, "Türkiye Yüzyılı belediyeciliği", "Belediyecilikte yeni bir yüzyıla geçeceğiz" gibi sloganların da kullanılması planlanıyor.
AK Parti, yeni bir şehircilik vizyonu ortaya koymak için de çalışıyor.
SOSYOLOJİK VE DEMOGRAFİK YAPI DİKKATE ALINACAK
Erdoğan, kurmayları ile yaptığı görüşmelerde İstanbul'a ilişkin "Belediye meclisi üyeliklerini ilçenin sosyolojik ve demografik yapısını dikkate alarak belirleyelim.
Oranın nüfus yoğunluğuna göre bir yapı oluşturalım" talimatı verdi. Adaylar belirlenirken de nüfus kriterinin dikkate alınacağı bildirildi.
KRİTİK İLÇELER
AK Parti'nin yaptırdığı çalışmalar vatandaşın İBB'nin yanı sıra CHP'li ilçe belediyelerini de başarısız bulduğunu ortaya koydu. AK Parti, Maltepe gibi CHP'de bulunan, ancak kazanılabilecek bazı ilçelere dönük özel çalışmalar yapacak.
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