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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol ticaretine büyük operasyon

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Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol ticaretine büyük operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-4" operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı.

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