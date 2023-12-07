Milli Savunma Bakanlığı’ndan Gazze açıklaması: Bölgesel barışa yönelik tehditler artmaktadır

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, bu yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 32'ye ulaştığı bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, bakanlığın devletin bekası, savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yaptığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudutların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 teröristle birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır."