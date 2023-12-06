Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kafa kafaya! Yeni rüşvet skandalı! Yavaş'ın Arslan'ı ortaya döktü: İmamoğlu satın aldı
CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu devirip koltuğa zıplayan Özgür Özel ile birlikte el ele yürüyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni rüşvet skandalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Arslan tarafından ortaya döktü. Arslan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifa ettiği bir paylaşıma yorum olarak "Ekrem İmamoğlu satın aldı" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından, yerel seçimler öncesi soğuk rüzgarların estiği CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kafa kafaya gelme noktasında oldukları belirtilmeye başlandı.
CHP'de yerel seçimler öncesi kaos her geçen gün boyut atlayarak büyümeye devam ediyor.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği haberini ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım CHP'de rüşvet skandalını bir kez daha günyüzüne çıkardı.
CHP'DE ÇARŞI PAZAR KARIŞTI!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği haberlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.
YAVAŞ'IN ÖZEL KALEMİ İMAMOĞLU'NU HARCADI
Arslan yaptığı yorumda Yanıkömeroğlu'nu kastederek 'İmamoğlu satın aldı" ifadelerini kullandı. Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.
Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım CHP'de kaosu bir kez daha gözler önüne serdi.
"İMAMOĞLU SATIN ALDI"
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın eski İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olan Yüksel Arslan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa etmesinin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet skandalını günyüzüne çıkardı.
Arslan, Yanıkömeroğlu'nu kastederek yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu satın aldı" ifadelerini kullandı.
ARSLAN GELEN TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI KALDIRDI
Arslan söz konusu ifadelerine gelen tepki sonrası ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sildi.
İMAMOĞLU İLE YAVAŞ KAFA KAFAYA!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yakın ilişkisinin ardından Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasında soğuk rüzgarların estiği günyüzüne çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7500-8000-9200 TL maaş alanlara ödeme miktarları çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine pazartesi-salı kişi başı 11.800 TL piyangosu!
- DoğalGaz Tüketim Desteği başvuru ekranı | Doğal Gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler? Zamlı ne kadar, kaç TL ödeniyor?
- Ocak ara transfer döneminde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe atağa geçti! 3 yıldız isim birden...
- Yerli Malı Haftası 2023 | Yerli Malı haftası nedir, ne zaman, neden kutlanır? İşte örnek yiyecek listesi...
- Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- Yılbaşı büyük ikramiye 2024 ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet...
- TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları açıklandı! TOKİ Ankara kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı!
- MEGMT TALEP TOPLAMA İŞLEM TARİHİ: Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu 2023?
- Sınıf annesi yasaklandı mı? Sınıf anneliği uygulaması kaldırıldı mı, neden? MEB son dakika kararı!
- Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Adana Demirspor maçı bilet fiyatları...
- KYK Aralık ayı ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs ödeme tarihleri: TCKN son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...
- Yerel seçimler ne zaman? 2024 YSK takvimi ile muhtarlık ve belediye seçim tarihleri...