Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kafa kafaya! Yeni rüşvet skandalı! Yavaş’ın Arslan’ı ortaya döktü: İmamoğlu satın aldı

CHP'DE ÇARŞI PAZAR KARIŞTI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği haberlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.