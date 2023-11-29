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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta kritik temaslarda bulunuyor

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York’ta kritik temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere New York’ta kritik temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere New York'ta kritik temaslarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı: Bakanımız Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere New York'ta. Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

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