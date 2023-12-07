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Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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