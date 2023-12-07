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73 ilde Mercek-7 Operasyonu! 1264 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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73 ilde Mercek-7 Operasyonu! 1264 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-7 operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

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