Başkan Erdoğan’dan İsrail’in hakkındaki suikast iddialarına yanıt: Türkleri tanımıyorlar bedelini çok ağır öderler

SORU: Ülkelerin tavırlarındaki değişikliklerden bahsettiniz. Benim sorum da biraz bu konuyla alakalı. Birleşmiş Milletler'deki ateşkes tasarısına çekimser oy kullanan ülke liderleriyle temasa geçeceğinizi söylemiştiniz. Geçtiğimiz hafta Dubai'de, İtalya ve Japonya başbakanlarını kabul ettiniz. Bu temas trafiği noktasında son durum nedir? Temaslarınızda çekimser oy kullanan ülkelerin tavırlarında gözle görülür bir değişiklik gözlemlediniz mi?

"İSRAİL AVRUPA'YI KAYBETMEYE BAŞLADIĞININ FARKINDA"

Benim kanaatim çekimser oy kullanan ülkelerin tutumlarında değişiklik olacağı istikametinde. Malum İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak zirvesi sonrası İsrail'in zulmünü ve çözüm yollarını ülkelere anlatan bir yedili grup oluştu. Bu yedili grubun içerisinde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da bulunuyor. Değişik ülkeleri dolaşıyorlar. Riyad Zirvesinde alınan karar sonrası yoğun bir tempoda çalışmaya başladılar. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ilk defa böyle bir eylem grubu oluşturuldu. Değerli olan bu grubun Filistin konusunda tek ses olması. İlk önce Rusya ve Çin'e gidildi. Daha sonra Fransa, İngiltere'de görüşmeler yapıldı. Akdeniz ülkeleriyle bir araya gelindi. Her görüşmede Filistin ile ilgili bizim geliştirdiğimiz söylemler ve politikalar karşı tarafa iletildi. Bu politikalar anlatıldıkça ciddi bir söylem değişikliği olmaya başladığını gördük. İslam dünyası tek ses olup çözümü konuşmaya başladı. Şimdi "Gazze'ye ne olacak?" sorusundan öteye geçildi ve "İki devletli çözüm nasıl olacak, yardımlar nasıl organize edilecek?" gibi konular konuşuluyor. Sürecin başında İsrail'e hak verip yanında konumlanan ancak gerçekleri gördükçe uzaklaşan ülkeler yok değil. BM'de çekimser kalan ülkelerin de İsrail'in bu hukuksuz saldırılarına aslında karşı olduklarını ama başta çeşitli gerekçelerle seslerinin yükselmediğini görüyoruz. Bazılarının halklarının baskısı sonucu sesleri yeni yeni çıkmaya başladı ki bu umut vericidir. Bir de İspanya gibi cesurca çıkış yapanlar var. Bu ilkeli duruşun Avrupa'da yayılması halinde İsrail'in katliamını sürdüremeyeceğini düşünüyorum. İsrail, Avrupa'yı kaybetmeye başladığının farkında. Toplumların vicdanı bu kaybı hızlandıracak ve neticede Filistin ve insanlık değerleri kazanacaktır.

SORU: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze imtihanından başarısız çıktı. 121 ülkenin Filistin'in yanında durarak verdiği "evet" oyu var ama 3-5 ülkenin burada Gazze konusunda aynı fikirde olmadığı, İsrail'e destek verdiğini de görüyoruz. Böyle bir yapıdaki Birleşmiş Milletler'in dünyaya, insanlığa barışı getiremeyeceğini bir kez daha dünya anlamış oldu. Birleşmiş Milletler'in organizasyonu gözden geçirilebilir mi ya da Birleşmiş Milletlere alternatif bir teşkilat kurulamaz mı?

"BM SİSTEMİNE REVİZYON ÇAĞRISI"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres başından itibaren tüm taraflarla çok yakın temas halinde. Gerek bizim kendisiyle yaptığımız görüşmelerde, gerek kendisinin bölgeyle ilişkilerinde, hiçbir zaman İsrail yanlısı bir görüş ortaya koymadı. Genel Sekreter Guterres, burada gerçekten samimi bir havada, özellikle bu zulmün karşısında durdu. Zaman zaman arkadaşlarımızın kendisiyle görüşmeleri oldu. Yaptığımız tüm görüşmelerde Guterres'in İsrail zulmü karşısında hem duruşumuzu takdir etmesi hem de bu duruşun devamı istikametinde kanaat ortaya koyması bizler için bir umut ışığıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in yanında zulmün karşısında duran 121ülke zaten çok önemliydi. Bunun yanında 40 kadar çekimser oy kullanan ülke var. Biz şimdi bu çekimserler üzerinde durmayı hedefliyoruz. Batı'nın Amerika'nın yanında yer alan ülke sayısı sadece 14. Bu Filistin'in haklılığının ne kadar ileri derecede kabul gördüğünün en açık, en güzel ifadesidir. Durum böyle olduğuna göre bizim diplomatik hamlelerimizi devam ettirmemiz önemlidir. Bu 40 ülkenin İsrail zulmüne karşı Filistin'in yanında yer almasını sağlayabilir miyiz? Bunun gayreti içerisinde olmamız lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden öte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tavrı beni çok çok umutlandırıyor. Öbür tarafta da bizim Rusya'yla olan görüşmelerimiz devam ediyor ve bugüne kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadık, yaşamıyoruz. Bundan sonra da yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum. Birleşmiş Milletler kurumsal olarak sistemini işletemez halde ve eli kolu bağlı yaşananları seyretmektedir. Maalesef "Dünya beşten büyüktür" çıkışımıza gerekçe olan bu buhranın acı sonuçlarını bir kez daha yaşıyoruz. Dünya barışını korumak Birleşmiş Milletler'in temel görevidir. Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapısı nedeniyle bu görevi yapamaz haldedir. Allah korusun kapsam olarak daha büyük bir çatışmalı süreçte BM'nin sonu Milletler Cemiyeti gibi olur. Bu sebeple, zararın neresinden dönersek kardır anlayışıyla hareket etmeli ve BM sisteminde revizyonu konuşmalıyız. Vakit çok geç olmadan bunu yapmak zorundayız. Yoksa BM sistemi çıkacak büyük bir yangını söndüremeyecek ve dünya yeni bir kaybediş sürecine girecektir.

SORU: Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından sonra bizim F-16'ları almak üzere başvuruda bulunmamız modernizasyon kitleriyle birlikte, Amerikan yönetimi tarafından politik olarak olumlu bakıldığı söylenmişti. Fakat Amerikan sisteminin gereği uyarınca bir kongre süreci var. Ama bu kongre sürecinin biraz gri ve flu gitmekte olduğu anlaşılıyor. Bir parça yavaş ilerlediği gibi bir izlenim içindeyiz. Acaba Amerikan kongresiyle ilgili veya genel olarak F-16'larla ilgili son durum nedir? Diğer taraftan Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon uçakları alım konusunda bir niyeti ortaya çıktı. Genel olarak her iki konunun da Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirildiği gibi bir algı oluşmuştu son dönemde. Bunun dışında da şu anda Parlamentomuzda değerlendirilmekte olan bir süreç var. Efendim bunun dışında da muhatap ülkeler ilave bir takım şartlarla Türkiye'ye belli bir masaya mı çekilmeye çalışıyorlar?