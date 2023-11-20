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MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

7 Ekim'de katil İsrail'e karşı Aksa Tufanı'nı başlatan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ilgili çok az şey biliniyor. Özellikle sözcü Ebu Ubeyde göstermediği yüzü, açıklamadığı ismi ve hayatı ile kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki büyüklüğü ve gücüyle anılan İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD, Ebu Ubeyde'yi nasıl bulamadı ve aciz hale düştü. İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 08:11
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MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

Dünyanın en iyi istihbarat örgütlerinden biri olduğu iddia edilen MOSSAD'ın dahi bulamadığı Kassam Tugayları'nın resmi medya sözcüsü Ebu Ubeyde gizliliği ile merak uyandırıyor.

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MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

Gazze halkının direnişine ortak olan Ebu Ubeyde, Hamas'ın psikolojik ve medya savaşının ana arteri olarak görülmesi nedeniyle katil İsrail'in suikast listelerinde en çok aranan kişilerden biri.

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MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

Ebu Hamza olarak da bilinen hamas sözcüsüne, Kudüs'ü ilk fetheden başkomutan Ebu Ubeyde bin Cerrah'dan dolayı bu lakabın verildiği söyleniyor.

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MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

1993 yılında İsrail tarafından öldürülen Kassam'ın eski lideri İmad Akl'i örnek alarak hiçbir zaman yüzü açık bir şekilde kameraların karşısına geçmeyen Ubeyde'nin ne gerçek ismi ne de hayatı ile ilgili herhangi bir detay bilinmiyor.

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MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

DÜNYADAKİ ALGISINI YERLE BİR ETTİ

Siyaset Bilimci Stratejist Mehmet Bozkuş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bozkuş, "Savaş alanında psikolojik üstünlüğü ele geçirmek savaşın önemli safhalarından bir tanesi. Ebu Ubeyde psikolojik üstünlüğü ve kendini ifade etmesi ile önemli bir kimlik haline gelmesini sağlamıştır. Dünyanın en güçlü istihbarat yapılanması olarak değerlendirilen MOSSAD'ın böyle bir durumla karşı karşıya kalması dünyadaki algısını yerle bir etti." ifadelerini kullandı.