MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

DÜNYADAKİ ALGISINI YERLE BİR ETTİ

Siyaset Bilimci Stratejist Mehmet Bozkuş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bozkuş, "Savaş alanında psikolojik üstünlüğü ele geçirmek savaşın önemli safhalarından bir tanesi. Ebu Ubeyde psikolojik üstünlüğü ve kendini ifade etmesi ile önemli bir kimlik haline gelmesini sağlamıştır. Dünyanın en güçlü istihbarat yapılanması olarak değerlendirilen MOSSAD'ın böyle bir durumla karşı karşıya kalması dünyadaki algısını yerle bir etti." ifadelerini kullandı.