İYİ Parti’den Pensilvanya hortladı! Eski İP’li Aytun Çıray’dan bomba itiraf: Son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ’cü İYİ Parti listelerine zuhur etti

GLADYONUN SON VERSİYONU FETÖ'YLE İRTİBATLI

Akşener'in bu sözlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım" ifadelerini kullandığı yazısında "Bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı" demişti.

Siyaset gündeminin en çok merak ettiği "Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor?" sorusunu da soran Övür, "Kendisi açıklarsa partisine de iyilik etmiş olur, aksi hâlde bu sorular yakasını bırakmaz" diye yazmıştı.

İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:

İyi Parti'de yaşanan istifalar, kayıp 132 milyon, dağıtılan paralar partideki çürümüşlüğe işaret etse de olayın bütününü anlatmaya yetmiyor.

Süreci bu kadar karmaşık hâle getiren de bizzat Meral Akşener. Çıkıp açık açık, "Bize şunlar şunlar operasyon çekiyor" diyemediği gibi yaptığı açıklamalarla işleri daha da karıştırıyor.

O açıklamaları arasında biri var ki, üzerinde mutlaka durulması gerekiyor:

"Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesi... Öksüz kızları çalıştırıyorlar. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz."

Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım. 28 Şubat darbecilerine "direnmekle" övünen Akşener'in, Gladyo'nun yerli ayağı eski MİT Müsteşarı, 28 Şubat generali Teoman Koman'ın talebesi olduğunu açıklaması herkesi şaşırttı.

Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı. Çünkü bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı.

Öte yandan İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını GİK toplantısı sonrasında açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, istifa açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor" ifadelerini kullanırken İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru "Üyesi olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" sözleriyle ekran görüntüsü paylaşmıştı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan ihraç kararı sonrası Ümit Dikbayır, takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Ümit Dikbayır, ihraç kararı ile ilgili perşembe gününü işaret etti. Dikbayır, "Bu kadar şeyden basından yıpratmaya kadar düştüler. Hiçbirinin aslı starı yok olamaz mümkün değil. Ama Perşembe günü basın toplantısı yapacağım bunların hepsini açıklayacağım" dedi.