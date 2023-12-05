İYİ Parti’den Pensilvanya hortladı! Eski İP’li Aytun Çıray’dan bomba itiraf: Son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ’cü İYİ Parti listelerine zuhur etti
Genel seçimlerde CHP ile işbirliği yapan ve yenilgiye maruz kalan İYİ Parti’de kaos üstüne kaos yaşanıyor. Son olarak partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır hakkında çıkan taciz iddialarına yalanlama açıklamaları yapıldı. Ardından Dikbayır, Meral Akşener’in özel kalem müdür Esra Bakar’ın FETÖ ile yakınlığını ifşa etti. Yaşanan depremler partide fay bırakmazken son olarak eski İYİ Partili Aytun Çıray’ın itirafı gündemde bomba etkisi oluşturdu. Çıray’ın ifadeleri, defalar ismi FETÖ ile aynı yerde anılan İYİ Parti’nin yine şaşırtmadığını gözler önüne serdi. Çıray, "Bu son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ’cü isim İYİ Parti listelerine zuhur etti." diyerek "Bu bir beka sorunu, iç savaş, provokasyon girişimi" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından arap saçına dönen İYİ Parti'deki kaos büyüyerek devam ediyor. İftira söylemleri, ittifak çılgınlıkları, koltuk kavgaları ve istifalar ardı ardını kovalarken FETÖ ile anılmaktan vazgeçmeyen İYİ Parti'de yeni bir Pensilvanya bombası ifşa oldu.
PARTİDE DİKBAYIR KRİZİ
Adı "Akşener'e en yakın isim" olarak bilinen hatta "akrabası" olarak da söz edilen İYİ Parti önceki Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasındaki "kavga" para, FETÖ, yolsuzluk, taciz gibi iddiaları da peşi sıra getirdi.
DARBECİNİN ÖĞRENCİSİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
İYİ Parti'nin psikolojik harbe maruz kaldığını söyleyen Akşener, 28 Şubat darbesi organizatörlerinden eski MİT Başkanı Teoman Koman'ın öğrencisi olduğunu itiraf etti. Akşener, "İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
GLADYONUN SON VERSİYONU FETÖ'YLE İRTİBATLI
Akşener'in bu sözlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım" ifadelerini kullandığı yazısında "Bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı" demişti.
Siyaset gündeminin en çok merak ettiği "Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor?" sorusunu da soran Övür, "Kendisi açıklarsa partisine de iyilik etmiş olur, aksi hâlde bu sorular yakasını bırakmaz" diye yazmıştı.
İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:
İyi Parti'de yaşanan istifalar, kayıp 132 milyon, dağıtılan paralar partideki çürümüşlüğe işaret etse de olayın bütününü anlatmaya yetmiyor.
Süreci bu kadar karmaşık hâle getiren de bizzat Meral Akşener. Çıkıp açık açık, "Bize şunlar şunlar operasyon çekiyor" diyemediği gibi yaptığı açıklamalarla işleri daha da karıştırıyor.
O açıklamaları arasında biri var ki, üzerinde mutlaka durulması gerekiyor:
"Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesi... Öksüz kızları çalıştırıyorlar. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz."
Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım. 28 Şubat darbecilerine "direnmekle" övünen Akşener'in, Gladyo'nun yerli ayağı eski MİT Müsteşarı, 28 Şubat generali Teoman Koman'ın talebesi olduğunu açıklaması herkesi şaşırttı.
Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı. Çünkü bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı.
Öte yandan İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını GİK toplantısı sonrasında açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, istifa açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor" ifadelerini kullanırken İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru "Üyesi olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" sözleriyle ekran görüntüsü paylaşmıştı.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan ihraç kararı sonrası Ümit Dikbayır, takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Ümit Dikbayır, ihraç kararı ile ilgili perşembe gününü işaret etti. Dikbayır, "Bu kadar şeyden basından yıpratmaya kadar düştüler. Hiçbirinin aslı starı yok olamaz mümkün değil. Ama Perşembe günü basın toplantısı yapacağım bunların hepsini açıklayacağım" dedi.
İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray, geçtiğimiz haziran ayında partiden istifa ettiğini duyurmuştu.
İstifa açıklamasında, başdanışmanı olduğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." demişti.
AYTUN ÇIRAY'DAN BOMBA İTİRAF
İyi Parti'de yaşanan kaosun ardından Çıray, akşam saatlerinde katıldığı bir TV canlı yayınında parti ile FETÖ arasındaki kirli iş birliğine dikkat çekip itirafta bulundu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİRKAÇ FETÖ'CÜ İYİ PARTİ LİSTELERİNE ZUHUR ETTİ"
"Bu son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ'cü isim İYİ Parti listelerine zuhur etti." diyen Çıray, "Bu bir beka sorunu, iç savaş, provokasyon girişimi" diye konuştu.
Çıray konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Son seçimlerde, hepsini değil bir tanesini söylüyorum. TSK'nın tasfiyesinde rol oynamış insanlar, İYİ Parti listelerine zuhur etti. PKK çok kanlı bir terör örgütü şüphesiz ancak tehlikesi açısından FETÖ kadar tehlikeli bir örgüt gelmedi. PKK'lıdan asla bir general, pilot olmadı ama böyle devletin içine girme hadisesi oldu. Bu bir beka sorunu bir iç savaş, provokasyon girişimi..."
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