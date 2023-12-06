Tayyargiller’in geliri nereden geliyor? Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine neden kayyum atandı? Detaylar ortaya çıktı

"ŞİRKET FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENDİĞİ ŞÜPHESİ"

El koyma kararı verilen şirketlere "suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir" maddesi gereği kayyum atandığı belirtildi.