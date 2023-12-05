CHP fondaşı KRT’de FETÖ propagandası: ’Zaman’ları doldu

RTÜK CEZAYI KESMİŞTİ

CHP fondaşı FOX, Tele1, Halk TV, KRT yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası almıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İyi niyetli ikazlarımızın karşılık bulmadığını maalesef gördük. İzleme ve değerlendirme dairemize talimatı verdim. Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmayacak. Yanlışta ısrar eden, şiddeti kanıksatıcı içerikler üreten, milli güvenliği tehdit eden yayınlara asla ve asla izin veremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.