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CHP fondaşı KRT'de FETÖ propagandası: 'Zaman'ları doldu

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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CHP fondaşı KRT’de FETÖ propagandası: ’Zaman’ları doldu

CHP fondaşı sözde yayın organı KRT TV'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Deprem önlemlerinin konuşulduğu bir program sırasında ortaya koyulan kaynak alçaklığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hain FETÖ'nün 'zaman' gazetesini kaynak gösteren KRT TV'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Asrın Felaketin'de de büyük bir skandala imza atan CHP'nin yayın organı KRT TV'de algı operasyonları bitmek bilmiyor.

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANINI KAYNAK GÖSTERDİLER

Deprem önlemlerinin konuşulduğu programda FETÖ'nün paçavrası olan Zaman gazetesi kaynak gösterildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

CHP'nin yanın organı KRT yer alan skandal sonrası sosyal medya kullancıları "Başkan kaynak mı kalmadı?" diyerek tepki gösterdi.

BU BİR DEĞİL İKİ DEĞİL!

CHP'li yayın organlarının skandallarını saymakla bitmiyor. Asrın felaketinde tüm Türkiye yastayken kirli algı oyununa soyunmuşlardı. Dünya acil koduyla alarma geçerken, tüm liderlerden yardım ve taziye mesajı gelirken söz konusu gazeteler Başkan Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri aramadığını iddia etmişti.

RTÜK CEZAYI KESMİŞTİ

CHP fondaşı FOX, Tele1, Halk TV, KRT yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası almıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İyi niyetli ikazlarımızın karşılık bulmadığını maalesef gördük. İzleme ve değerlendirme dairemize talimatı verdim. Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmayacak. Yanlışta ısrar eden, şiddeti kanıksatıcı içerikler üreten, milli güvenliği tehdit eden yayınlara asla ve asla izin veremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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