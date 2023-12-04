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PKK'nın “İHA” sorumlusu Bager Öndeş Suriye'de öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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PKK’nın “İHA” sorumlusu Bager Öndeş Suriye’de öldürüldü

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

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