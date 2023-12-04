İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...

"Az önce İstanbul'da deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? İşte AFAD Kandilli son depremler listesi...