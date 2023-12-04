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Haberler Gündem Haberleri İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...

İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...

"İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İstanbul'da deprem hangi illerde hissedildi? İşte AFAD Kandilli son depremler listesi...

"Az önce İstanbul'da deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? İşte AFAD Kandilli son depremler listesi...

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA!

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

🚨 Büyüklük: 5.1
❗️ Derinlik: 8.98 km
🗓 Tarih: 04.12.2023
⏰ Saat: 10:42:20
📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)
🔭 Kaynak: AFAD

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2023!

DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Son dakika haberine göre, saat 10.42'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul'dan hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

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