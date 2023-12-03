CHP'de "çift başlı yönetim" krizi! Antalya'da olaylı kamp: Ekrem İmamoğlu çok ön plana çıktı | Kemal Kılıçdaroğlu yakınları Özgür Özel'i sıkıştırıyor

CHP için ittifak meselesi oldukça önemli. CHP, İYİ Parti ile bir iş birliği için zemin arıyor ve nabız yokluyor. Burada çalışmalar ve stratejiler masaya yatırılsa da İYİ Parti'nin pazartesi günü vereceği karar CHP için önem taşıyor. İşte o karara göre CHP yol haritasını netleştirmiş olacak. Ancak sadece İYİ Parti ile iş birliği düşünülmüyor. Başta HEDEP olmak üzere muhalefette yer alan diğer siyasi partilerin kapısı da çalınacak.

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