CHP Kandil'in piyonlarını bekliyor! Özgür'den PKK'nın siyasi kolu HEDEP'e "Özel" yanlama: Bekliyoruz
CHP'de genel başkan değişse de HEDEP ile olan yakın ilişkiden taviz verilmemeye devam ediliyor. Özellikle Özgür Özel, seçildiği il andan beri HEDEP ile ilgili olumlu açıklamalarda bulunurken "şeytanlaştıracak değilim" çıkışıyla siyasette gündem olmuştu. Antalya'da yaptığı konuşmada da Kandil'e selam çakan Özel, HEDEP ile buluşmayı beklediklerini ifade etti. Özel "Randevu talep edeceğiz dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz” dedi. İşte detaylar...
CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna her ne kadar Özgür Özel oturmuş olsa da partinin zihniyetinde en ufak bir değişim görünmüyor.
KANDİL'İN PİYONLARI İLE YAKIN TEMAS
Özellikle HEDEP ile sıkı sıkıya sarılan Özgür Özel, yerel seçimlerde Kandil'in piyonlarını kilit rolde görüyor. Nitekim İYİ Parti ile de ittifak görüşmelerini sürdüren Özel, Türkiye düşmanı isimlerin konserine katılarak onların ellerini öpmeyi de ihmal etmiyor.
ELİNİ ÖPTÜ
Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.
BULDAN İLE HATIRA FOTOĞRAFI
Özel yaptığı açıklamaların akşamında HDP'li Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmnının operasına katıldı. Özel daha sonra Buldan ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.
"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"
Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.
"HEDEP'İ BEKLİYORUZ"
Bu gelişmeler yaşanırken Özgür Özel HEDEP'e yönelik açıklamalar yapmaya devam etti. Antalya'da konuşan Özel HEDEP ile ittifak konusunda görüşmek için beklediklerini ifade ederken "HEDEP'in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açamışlardı. 'Ziyaretenize de gelmek isteriz' dediler. 'Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz' dediler. Onlar 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz" yanıtını verdi.
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