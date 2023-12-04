CHP Kandil'in piyonlarını bekliyor! Özgür'den PKK'nın siyasi kolu HEDEP'e "Özel" yanlama: Bekliyoruz

BULDAN İLE HATIRA FOTOĞRAFI

Özel yaptığı açıklamaların akşamında HDP'li Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmnının operasına katıldı. Özel daha sonra Buldan ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"

Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.

"HEDEP'İ BEKLİYORUZ"

Bu gelişmeler yaşanırken Özgür Özel HEDEP'e yönelik açıklamalar yapmaya devam etti. Antalya'da konuşan Özel HEDEP ile ittifak konusunda görüşmek için beklediklerini ifade ederken "HEDEP'in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açamışlardı. 'Ziyaretenize de gelmek isteriz' dediler. 'Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz' dediler. Onlar 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz" yanıtını verdi.