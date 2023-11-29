AK Parti’de belediye başkanlıkları için aday profilleri belli oldu! Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına talimat...

"BÖLGEDE KARŞILIĞI OLMAYANLARLA VEDALAŞACAĞIZ"

"Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız."