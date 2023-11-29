AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday profilleri belli oldu! Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ana gündem maddesi 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Başkan Erdoğan adaylar konusunda kurmaylarına talimat verirken "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MYK'nın ana gündem maddesi yerel seçimler oldu.
"MİLLETİN SEVDİĞİ VE SAYDIĞI ADAYLARI BELİRLEYELİM"
İşte Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına aday profili konusunda verdiği talimat:
"Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim."
"BÖLGEDE KARŞILIĞI OLMAYANLARLA VEDALAŞACAĞIZ"
"Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız."
"Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim"
6 BİN 575 ADAY BAŞVURU YAPTI
9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.
ÜST KOMİSYON KURULACAK
AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Başkan Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak. Başkan Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
- Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...
- 2. Torba yasada 6 temel madde listelendi! Meclis'te milyonların yüzünü güldürecek detaylar! 2000 sonrasına emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Penceredeki bu özellik soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak yöntem...
- Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Çarşamba okul var mı, tatil mi? MEB-Valilik açıklamaları...
- Görebilen çok az kişi var! Resimde gizlenen 5971 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?
- Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1998, 2008 olana müjde! 5 yıl erken emeklilik geliyor! 7200 BAĞKUR PRİM İNDİRİMİ...
- FINDIK FİYATLARI 28 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIMI ÖDEME TARİHLERİ 2023! Çaykur yaş çay ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?