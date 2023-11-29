29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday profilleri belli oldu! Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat...

AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday profilleri belli oldu! Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
AK Parti’de belediye başkanlıkları için aday profilleri belli oldu! Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına talimat...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ana gündem maddesi 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Başkan Erdoğan adaylar konusunda kurmaylarına talimat verirken "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MYK'nın ana gündem maddesi yerel seçimler oldu.

"MİLLETİN SEVDİĞİ VE SAYDIĞI ADAYLARI BELİRLEYELİM"

İşte Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına aday profili konusunda verdiği talimat:

"Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim."

"BÖLGEDE KARŞILIĞI OLMAYANLARLA VEDALAŞACAĞIZ"

"Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız."

"Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim"

6 BİN 575 ADAY BAŞVURU YAPTI

9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.

ÜST KOMİSYON KURULACAK

AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Başkan Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak. Başkan Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.

AK Parti’de 81 ilde temayül yoklaması AK PARTİ'DE 81 İLDE TEMAYÜL YOKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA