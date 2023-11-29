SON DAKİKA! 62 kişi ile 20 kurumun mal varlığı donduruldu! Karar Resmi Gazete’de...

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.



