İsrail’in soykırımına karşı Türkiye’den Lahey çıkarması! 3 klasör delille 1 saatlik sunum...

"ÖNEMLİ BİR BAŞVURU YAPTIK"

Ekipte bulunan İstanbul 2. No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Temaslarımız beklediğimizden çok çok olumlu geçti. Gerek Lahey gerek de Cenevre'de karşılık bulduk. Oradaki görevlilerin de Gazze'deki dramı durdurmak üzere çaba sarf ettiklerine şahitlik ettik" dedi. Şamlı sözlerini şöyle sürdürdü: Gazze de büyük dram yaşanmakta. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisine giren 4 suç var. Birincisi Soykırım...İkincisi insanlığa karşı suçlar...

Üçüncüsü savaş suçları ve sonuncusu saldırı suçları.... Gazze de bu 4 suç tipinin hepsi işlenmiştir. Başvurumuzu bu doğrultuda hazırladık ve çok önemli bir dilekçe hazırladık. Tabi Gazze'den topladığımız 3 klasör delili de bu dilekçeye ek yaptık." "Dünyadaki bütün hukukçuları, STK'ları, devletleri ve bütün insanları bu dramı durdurmaya davet ediyoruz" diyen Yasin Şamlı, "Çok kısa bir sürede başvurumuza imza veren hukukçu sayısı 3005 oldu. Lahey ve Cenevre'ye 3005 kişilik dilekçe ile gittik ama halen imza verenlerin sayısı artıyor. Yeni gelen imzaları da ilave ediyoruz" şeklinde konuştu.