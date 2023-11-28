O ülkeler de Türkiye’nin kapısını çaldı! Rehine takasında baş döndüren trafik: Doha, İstanbul, Ankara üçgeni...

NASIL İŞLİYOR?

Kalın, 1'i Doha'da, 2'si Ankara'da, 1'i İstanbul'da olmak üzere 6 haftada Hamas ile 4 kritik görüşme yaptı. Bu temaslarda Hamas'tan ilk etapta sivil rehinelerin bırakılması istendi. Bu hamlenin kalıcı ateşkes ve insani yardım için çaba gösteren başta Türkiye olmak üzere taraf devletlerin elini rahatlatacağı iletildi. Bu çerçevede Hamas'ın Katar'daki siyasi büro şefleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı.