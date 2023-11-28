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ÇEMBER'e alındılar! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1034 firari yakalandı

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Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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ÇEMBER’e alındılar! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1034 firari yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan bin 34 firarinin yakalandığını açıkladı.

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