Rehine takasında Türkiye'nin etkin gücü! Başkan Erdoğan devreye girdi Hamas Taylandlı rehineleri bıraktı
İsrail ile Hamas arasında yeni rehine takası başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin bölgedeki gücüne ve diplomatik başarısına güvenen ülkeler, Hamas'ın elinde bulunan vatandaşları için Türkiye'nin kapısını çalmaya devam ediyor. O ülkelerden biri Tayland'dı. 14 Taylandlı rehine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle serbest bırakıldı. Takas sürecinde ise sahada istihbarat yetkilileri görev aldı.
Rehine takasında Katar'ın yürüttüğü temaslar ile varılan anlaşma sonrası, bazı ülkeler 7 Ekim'den itibaren Hamas'ın elinde bulunan vatandaşlarının kurtarılması için Türkiye'nin kapısını çaldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rehinelerin serbest bırakılması konusunda Türkiye'den destek talep eden o ülkelerden birisi ise Tayland oldu.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası kapsamında Taylandlı rehinelerin bırakılmasındaki pay sahibinin Başkan Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Hamas, Erdoğan'ın çabaları sayesinde ellerindeki Taylandlı esirleri serbest bıraktıklarını açıkladı.
Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik bombardımanın durdurulması, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hamas ile İsrail arasında 4 günlük geçici ateşkesin sağlanması için kritik bir rol üstlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği meyvelerini verdi. Hamas, Erdoğan'ın devreye girmesiyle Gazze'de bulunan Taylandlı vatandaşların serbest bırakıldıklarını açıkladı.
ERDOĞAN TALİBAT VERDİ MİT DEVREYE GİRDİ
Başkan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a Gazze'deki Taylandlı esirlerin serbest bırakılması yönünde talimatı verdiği öğrenildi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar olumlu neticeyle sonuçlandı. MİT'in yapılan temaslar kapsamında, Hamas'ın elindeki Taylandlı esirlerin bırakıldığı ortaya çıktı.
HAMAS İRAN'I YALANLADI! TÜRKİYE'Yİ AÇIKLADI
İran, Taylandlı esirlerin serbest bırakılmasının kendileri sayesinde olduğunu ileri sürse de bu iddiayı Hamas yalanladı. Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu. Anlaşmanın ilk gününde Hamas, 13 İsrailli ile birlikte 12 Taylandlıyı da serbest bırakmıştı. Taylandlıların serbest bırakılması sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Esir takasının ikinci gününde ise Hamas, 13 İsrailli ve 4 Taylandı rehineyi daha salmıştı.
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