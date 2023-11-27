Rehine takasında Türkiye’nin etkin gücü! Başkan Erdoğan devreye girdi Hamas Taylandlı rehineleri bıraktı

HAMAS İRAN'I YALANLADI! TÜRKİYE'Yİ AÇIKLADI

İran, Taylandlı esirlerin serbest bırakılmasının kendileri sayesinde olduğunu ileri sürse de bu iddiayı Hamas yalanladı. Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu. Anlaşmanın ilk gününde Hamas, 13 İsrailli ile birlikte 12 Taylandlıyı da serbest bırakmıştı. Taylandlıların serbest bırakılması sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Esir takasının ikinci gününde ise Hamas, 13 İsrailli ve 4 Taylandı rehineyi daha salmıştı.