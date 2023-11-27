Türkiye Gazze’ye insani desteğin artması için yeni adımlar atıyor

Refah Sınır Kapısı'nda krizin başından bu yana görev yapan ve tahliye işlemlerini yürüten Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği personeliyle bir araya gelen Serim ve Karaloğlu, Türk vatandaşlarının devam edecek tahliyeleri ve hastaların tedavi amaçlı tahliyeleri konusunda da muhataplarıyla görüşmüştü.

Bakan Yardımcısı Serim, Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu hakkında Refah Sınır Kapısı'nda basına açıklamalarda bulunmuştu.

Sürecin başından beri Türkiye'nin Gazze'deki insanlara nasıl yardım edilebileceği ve Türk vatandaşlarının bölgeden nasıl çıkarılabileceği konusunda çalıştığını kaydeden Serim, "Sorunun kalıcı çözümü için Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her platformda girişmelerini sürdürmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Serim, işbirlikleri nedeniyle Mısırlı makamlara teşekkürlerini sunarak "Gazze'de tahliye edilmeyi bekleyen kardeşlerimiz bulunuyor. Onların da bir an önce çıkışlarını sağlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." şeklinde konuşmuştu.