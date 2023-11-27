Elon Musk çark etti! Siyonist baskıya boyun eğdi İsrail’le anlaştı! Starlink için onayları gerekecek...

YAHUDİ LOBİSİ TEHDİT Mİ EDİLDİ?

Musk'ın bu konuda Yahudi lobisi tarafından tehdit edildiği ve gerekirse çok sayıda reklamın geri çekileceği iddia edldi.

"GAZZE ŞERİDİ DE DAHİLDİR"

İletişim Bakanı Karhi, konuya ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Karhi açıklamada, "Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığının onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etti.

Musk, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, 18 Ekim'de Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.