Elon Musk çark etti! Siyonist baskıya boyun eğdi İsrail'le anlaştı! Starlink için onayları gerekecek...
Soykırımcı İsrail Gazze'de büyük bir katliama imza atarken bölgede elektrik ve internete erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşanırken Space X kurucusu Elon Musk bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Siyonistlerden yoğun baskı yiyen Musk, bugün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede katil İsrail, onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda Musk ile prensipte anlaştı. Musk'ın bu konuda Yahudi lobisi tarafından tehdit edildiği ve lobinin çok sayıda reklamı geri çekme konusunda Musk'a baskı yaptığı iddialar arasında...
PRENSİPTE ANLAŞTILAR
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.
YAHUDİ LOBİSİ TEHDİT Mİ EDİLDİ?
Musk'ın bu konuda Yahudi lobisi tarafından tehdit edildiği ve gerekirse çok sayıda reklamın geri çekileceği iddia edldi.
"GAZZE ŞERİDİ DE DAHİLDİR"
İletişim Bakanı Karhi, konuya ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.
Karhi açıklamada, "Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığının onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir." ifadelerini kullandı.
Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etti.
Musk, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail, 18 Ekim'de Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.
ELON MUSK GAZZE'YE UYDU BAĞLANTISI DESTEĞİ SUNACAĞINI DUYURMUŞTU
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.
Bunun üzerine Musk 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.
NETANYAHU YALANLARINI SIRALADI
ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Musk'ın Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.
ABD'li milyarder Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.
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