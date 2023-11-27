Dünya takdir etti CHP yine skandala imza attı! Gazze’deki soykırıma ses çıkarmayıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışamalar ve ardından Gazze'de sivillere yönelik uygulanan soykırımlara Batı dünyası sessiz kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan güçlü ve kararlı duruş sergilemişti. Savaşın ilk gününden itibaren bölgede kalıcı barış için diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, katliamların sona ermesi için yoğun çaba sarf etmişti.