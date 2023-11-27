Bakan Kacır BAE’li mevkidaşı Al Amiri ile bir araya geldi

Kacır, BAE'nin uzay alanındaki projelerini ve adımlarını dikkatle takip etiklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"BAE'nin uzaya dönük vizyonu hem kendi ülkesinin gelişmesini destekliyor, araştırma ve üretim kapasitesini artırıyor hem de önemli uluslararası işbirliklerine de imkan sağlıyor. İki ülkenin uzay alanındaki proje ve işbirlikleri, yine ülkelerimizin ekonomisi ve ekosistemi üzerinde pozitif bir etki oluşturacak."