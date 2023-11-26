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Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2023
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Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz 8 operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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