İptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı 26 kasım | THY-Anadolu Jet-Pegasus uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal edildi? Sabiha Gökçen, İstanbul havalimanı

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25.11. 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26.11.2023 tarihinde 14:59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"

İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Havalimanı