İptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı 26 kasım | THY-Anadolu Jet-Pegasus uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal edildi? Sabiha Gökçen, İstanbul havalimanı
İstanbul ve birçok ilde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar, hafta sonu olumsuz hava koşullarını beraberinde getirirken, Meteoroloji'nin tahminlerine göre 26 Kasım Pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Bu durum, özellikle uçak seferlerini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesini düşürerek, 26 Kasım'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edildiğini duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yapılan açıklama, uçak seferleri iptal mi oldu sorularına yanıt getirdi. Havalimanı yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Vatandaşlar, güncel bilgilere ulaşmak için 26 Kasım'daki THY ve Pegasus iptal uçuş listesini araştırıyor. İşte 26 Kasım Pazar iptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? (26 KASIM 2023)
İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi düşürüldü. 26 Kasım pazar günü ise saat 15.00' kadar olan seferlerde yüzde 15 oranında uçuşların iptal edilmesine karar verildi.
İstanbul Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.)'tan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'nin kararına göre kapasite düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25.11. 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26.11.2023 tarihinde 14:59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"
İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Havalimanı
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- İptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı 26 kasım | THY-Anadolu Jet-Pegasus uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal edildi? Sabiha Gökçen, İstanbul havalimanı
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