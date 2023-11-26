26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2023 09:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonlarında, 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı!
Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı!
Akşener’den sürpriz karar!
Akşener'den sürpriz karar!
Ateşkeste 2. esir değişimi!
Ateşkeste 2. esir değişimi!
Cemevi Başkanlığı bir yılı geride bıraktı
Cemevi Başkanlığı bir yılı geride bıraktı
İsrail askerinden canlı yayında saldırı!
İsrail askerinden canlı yayında saldırı!
Ak Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı
Ak Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı
Binali dedeye verdiği sözü tuttu!
Binali dedeye verdiği sözü tuttu!
CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği!
CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği!
Osmangazi Türbesi’nden Filistin mesajı!
Osmangazi Türbesi'nden Filistin mesajı!
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bazı fenomenler mercek altında!
Bazı fenomenler mercek altında!
Trol savcı yeniden açığa alındı!
Trol savcı yeniden açığa alındı!
Daha Fazla Video Göster