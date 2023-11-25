Trol savcı yeniden açığa alındı! Danıştay'ın skandal kararı sonrası HSK'dan yeni hamle
Sosyal medyada trollük yaparak siyasilere küfreden ve bu gerekçe ile HSK tarafından görevden alınan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ü Danıştay skandal bir kararla görevine iade etmişti. HSK, davaları sürdüğü gerekçesiyle Gündüz'ü yeniden açığa aldı.
'@HOHMUSTESARI', 'Sayın Müsteşar' adıyla sosyal medyadan bakanların da aralarında bulunduğu siyasilere küfürler savurduğu ortaya çıkınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ihraç edilen, ancak Danıştay tarafından görevine iadesine karar verilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, yeniden açığa alındı.
"Hakaret" suçundan ceza alan eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a açtığı davada görevine iade yönünde karar çıkmıştı.
Gündeme taşınan skandal karar üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. Danıştay 5. Daire'nin kararı kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken son kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
GÖREVE İADE EDİLİP AÇIĞA ALINDI
İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, Danıştay 5. Daire'nin verdiği göreve iade kararını 30 gün içerisinde uygulaması gereken HSK, 27 Ekim'de gelen Danıştay kararı üzerine Gündüz'ü görevine iade etti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, HSK'nın yaptığı itiraza karşı henüz karar vermezken, HSK 2. Dairesi yeniden toplandı. 2. Daire, Gündüz hakkında hem idari hem de Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde "hakaret" davasının sürdüğünü belirterek Gündüz'ü görevine başlamadan yeniden açığa aldı.
Gündüz, Danıştay ve Yargıtay'da devam eden davaları sonuçlanıncaya kadar görevine dönemeyecek. Danıştay'ın ve Yargıtay'ın verdiği kararların ardından HSK, Gündüz hakkında yeniden karar verecek.
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