HAVA DURUMU | Kar yağışı İstanbul’a geliyor! Valilik ve AKOM’dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Kütahya ve Uşak hariç) kuvvetli; Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı