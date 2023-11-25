HAVA DURUMU | Kar yağışı İstanbul'a geliyor! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanırken, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinin yağışlı hava dalgası etkisi altına gireceği bildirildi. Buna göre yarından itibaren sıcaklıklar birden 8 ila 12 derece arasında düşecek. İstanbul'da pazar ve pazartesi günü bölge bölge kar yağışının etkili olabileceği konusunda uyarı yapıldı. İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde (26.11.2023) zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya'nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (10-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN FLAŞ UYARI
Kış Tedbirleri Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapıldı. Vali Gül İstanbul'a kar yağışı beklenilen tarihi açıkladı.
"26 KASIM'DA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" ifadelerini kullandı.
BİR UYARI DA AKOM'DAN
AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.
İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10 derecelik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.
"BOMBA SİKLON" UYARISI
Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi.
Hava Forum'un paylaşımı şu şekilde:
"Bu hafta sonu Türkiye'nin gündemi 'Bomba Siklon' ve fırtına olacak ! Tam Türkiye üzerinde sıcak ve soğuk havanın çarpışması gerçekleşecek. Önce lodosla ılık hava sonra karayelle bir anda kış havası yaşayacağız. Saatler içinde sıcaklık çakılacak. Pazar günü Karadeniz sahil şeridi yıkıcı fırtınadan hasar görebilir. Dikkatli olunmalı, sahil bandında karayelim hamleleri 80-110 kilometreyi bulabilir."
BOMBA SİKLON NEDİR?
Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur, bol yağış bırakır. ABD'de yaygın bir şekilde bu terim kullanılmaktadır. Daha öncesinde Bombajenez veya siklonojenez terimleri de kullanılıyordu.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, gece saatlerinde zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra, il geneli gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Kütahya ve Uşak hariç) kuvvetli; Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların Batı Akdeniz ve Mersin, Adana, K.Maraş çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Konya ile Çankırı'nın güney, Eskişehir'in doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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- HAVA DURUMU | Kar yağışı İstanbul'a geliyor! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
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