Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Haydarpaşa Garı’nın birilerine satılması devredilmesi gündemimizde yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri tarafından yöneltilen soruları cevapladı. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan ikinci pist hakkında konuşan Uraloğlu, pist yapımının sona erdiğini ve önümüzdeki günlerde açılacağını söyledi. Uraloğlu, "Sabiha Gökçen havalimanındaki ikinci pist bitti. Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını inşallah yapacağız” ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı. Haydarpaşa Garı'nın özelleştirilip özelleştirilmeyeceği yönünde gelen bir soruya cevap veren Bakan Uraloğlu, "Haydarpaşa Garı'nın birilerine satılması devredilmesi gündemimizde yok. Devrediyoruz doğru. Turizm Bakanımıza devrediyoruz ve orada tam bir turistik destinasyonla İstanbul'a ve ülkemizi orayı bu anlamda da kazandırmış olacağız. Asli görevlerini de yürütmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAKİ İKİNCİ PİST AÇIKLAMASI
Sabiha Gökçen Havalimanı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen havalimanındaki ikinci pist bitti. Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını inşallah yapacağız ve Sabiha Gökçen Havalimanında ki günlük tek pisteki uçuş sayısının 700 olduğunu da sizlere ifade etmek isterim ve bugün itibariyle da yıllık 36 milyon yolcuya hizmet etmeye başlamıştır" dedi.
"OLASI İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA TÜM ÖNLEMLER ALINDI"
Olası İstanbul depremi hakkında bakanlığın hazırlıklı olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul depremi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı olarak almamız gereken bütün önlemleri aldık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki askı halatlarının değiştirilmesinde, viyadüklerindeki, yollardaki her türlü önlemin alınmasına kadar. Ulaşım orada İstanbul ve civarındaki bakanlığımıza bağlı ulaştırma yapıları ile ilgili bu anlamda bir problemimizin ve riskimizin olmadığını ifade etmek isterim" dedi.
Bursa'ya yapılan Yüksek Hızlı Tren hattı hakkında da konuşan Uraloğlu, projenin 2025 sonu 2026 yılının başı itibarıyla projenin bitirileceğini söyledi.
Demiryollarının özelleştirileceği yönündeki iddialara cevap veren Bakan Uraloğlu, "Biz demir yollarının özelleştirmiyoruz ancak daha pratik olması için nasıl özerkleştiririz diye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, kalan soruların daha sonra yazılı olarak cevaplanacağını söyledi. Bakanlığın 2024 yılı bütçe talebi yapılan oylamanın ardından TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi.
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