Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Haydarpaşa Garı’nın birilerine satılması devredilmesi gündemimizde yok

Bursa'ya yapılan Yüksek Hızlı Tren hattı hakkında da konuşan Uraloğlu, projenin 2025 sonu 2026 yılının başı itibarıyla projenin bitirileceğini söyledi.

Demiryollarının özelleştirileceği yönündeki iddialara cevap veren Bakan Uraloğlu, "Biz demir yollarının özelleştirmiyoruz ancak daha pratik olması için nasıl özerkleştiririz diye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, kalan soruların daha sonra yazılı olarak cevaplanacağını söyledi. Bakanlığın 2024 yılı bütçe talebi yapılan oylamanın ardından TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi.