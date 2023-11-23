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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Aybüke; Öğretmen Oldum Ben! filminin galasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katıldı.

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