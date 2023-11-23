Emine Erdoğan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katıldı: Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katıldı. Erdoğan, sosyal medya hesabından galaya dair görüntüleri, "Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" notuyla paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin bugün gerçekleşen galasına katıldı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, şehit Yalçın'ın annesine sarıldığı görüntüyü paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin hayat yolculuğunu anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik.
Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."
Görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin hayat yolculuğunu anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 23, 2023
Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren… pic.twitter.com/l2e6WHmFm6
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