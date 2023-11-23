Emine Erdoğan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katıldı: Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz

"Görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin hayat yolculuğunu anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik.

Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."