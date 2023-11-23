MMU KAAN’ın ilk uçuş tarihi belli oldu! 27 Aralık’ta havalanacak | F-16 ve Eurofighter alımında son durum ne? MSB’den flaş açıklamalar

TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Terörle mücadeleye de değinilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çatışmada Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, 10 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1.927 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39.270 olmuştur.

Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda oda ve yaşam malzemesi bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de teröristlere ait çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terör inlerini yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir tempoda sürecektir."