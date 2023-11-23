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1'inci Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim Cami ve Sanat Merkezi'nde tüm kitap severlere kapılarını açıyor!

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Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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1’inci Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim Cami ve Sanat Merkezi’nde tüm kitap severlere kapılarını açıyor!

Filistin Kitap ve Kültür Günleri'ne sayılı günler kaldı. Taksim Camii ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde 50'den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı ile bine yakın Filistin'le ilgili yayın sergilenecek. Filistin Kitap ve Kültür Günleri ne zaman? İşte detaylar...

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