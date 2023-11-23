Başkan Erdoğan'a Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'den güven mektubu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.
Chea Sok, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdim etti.
IDDİ SEİF BAKARİ GÜVEN MEKTUBU
Daha sonra Başkan Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Kabulde Büyükelçi Iddi Seif Bakari, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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